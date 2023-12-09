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數位藝術與實體建築
的未來

我們深信 NFT 是實體與數位的美好相遇，提供公開透明的交易過程，也確保不可替代之唯一性。藉由導入美學元素將建築藝術化，讓人們能透過收藏建商聯名藝術卡，參與不動產營建過程，享美學、享收益、享保值、享參與！

5,250 萬元
總發行金額 (TWD)
1,500
總販售數量
30 %
平均分潤總額

威富建築藝術 NFT 四大賦能

藝術卡收藏

NFT 持有人皆可獲得，以現代美學重現經典古希臘建築之實體藝術卡。


眾神的恩典獎勵

為感謝共同推動建築藝術，總計將空投 NFT 發行價 24% ~ 36% 獎勵金予持有人。每6個月發放1次，以 USDC 發放，總計發放 6 次。

藝術保存權

NFT 持有人於專案結束後，可選擇以發行價賣回給發行方或繼續收藏。


眾神的祝福參與優惠

最高 100 萬購屋折扣、眾神角色NFT空投、動土儀式、開幕酒會活動參與等。

nft

Tower - 風之塔

發行數量 : 75 幅   |   抽中機率 : 5 %

眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 24 %。

Dionysus - 戴歐尼修斯劇場

發行數量 : 225 幅   |   抽中機率 : 15 %

眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 27 %。

nft
nft

Delphi - 世界中心德爾菲

發行數量 : 900 幅   |   抽中機率 : 60 %

眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 30 %。

Meteora - 天空之城邁泰奧拉

發行數量 : 225 幅   |   抽中機率 : 15 %

眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 33 %。

nft
nft

Parthenon - 雅典帕德嫩神殿

發行數量 : 75 幅   |   抽中機率 : 5 %

眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 36 %。

nft

Tower -

風之塔

發行數量 : 75 幅   |   抽中機率 : 5 %

眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 24 %。

nft

Dionysus -

戴歐尼修斯劇場

發行數量 : 225 幅   |   抽中機率 : 15 %

眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 27 %。

nft

Delphi -

世界中心德爾菲

發行數量 : 900 幅   |   抽中機率 : 60 %

眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 30 %。

nft

Meteora -

天空之城邁泰奧拉

發行數量 : 225 幅   |   抽中機率 : 15 %

眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 33 %。

nft

Parthenon -

雅典帕德嫩神殿

發行數量 : 75 幅   |   抽中機率 : 5 %

眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 36 %。

三階段販售，越早購買，中獎機率越高

各階段販售NFT組成略有不同，越早購買，越有機會獲得「眾神的恩典較佳」之 NFT。

白名單 ( 名額 500 )

2022.9.17 12:00 - 2022.9.18 12:00

Tower 數量 : 25 5 %
Dionysus 數量 : 75 15 %
Delphi 數量 : 290 58 %
Meteora 數量 : 80 16 %
Parthenon 數量 : 30 6 %

預購 ( 名額 700 )

2022.9.20 12:00 - 2022.9.23 12:00

Tower 數量 : 35 5 %
Dionysus 數量 : 105 15 %
Delphi 數量 : 421 60.1 %
Meteora 數量 : 105 15 %
Parthenon 數量 : 34 4.9 %

公售 ( 名額 300 )

2022.10.01 12:00 - 2022.10.08 12:00

Tower 數量 : 15 5 %
Dionysus 數量 : 45 15 %
Delphi 數量 : 189 63 %
Meteora 數量 : 40 13.3 %
Parthenon 數量 : 11 3.7 %

依 NFT 發售的階段，將舉辦三次抽獎活動，越早批次買NFT者，可享較多次抽獎機會，未中獎者購屋亦可享有5萬等值家電。

抽獎獎項

  • UR 購屋禮 - 100 萬現金折扣 3 名
  • SSR 裝潢禮 - 50 萬等值裝潢費 3 名
  • SR 家電大禮 - 10 萬等值家電 24 名

ROADMAP

計劃藍圖

輝煌的希臘建築，如今已變成斷垣殘壁。然而希臘眾神看到威富建設的設計巧思與建築美學後，決定在區塊鏈新世界將希臘建築藝術永久保存，並許諾守護威富建設建案「十二淳」，藉由4年的守護，提振世人對建築美學的重視！

威富建設即將動工，眾神起身號召子民加入！

眾神著手籌備WEB3世界的建築藝術計劃，以NFT創作並保存 5 款希臘古建築藝術，白名單募集500名勇士。

為了感謝獎勵首波參與者，在500枚NFT完售後，希臘幸運之神舉辦抽獎，為第一批勇士帶來「眾神的祝福」。

藝術計劃擴大，眾神需要召集更多勇士加入，預購及公售數量共1,000枚，幸運女神同樣就過去所有勇士舉行抽獎。

眾神空投子民更多施工道具，眾人分工建設。越積極投入施工的子民，可隨著建案拿到不同進度的工具NFT，未來可在建築計畫中扮演更多角色，得到希臘眾神的角色，也得到「眾神的祝福」

眾神為了讓子民學到威富建設的建築技法與美學，應用於希臘建築藝術。勇士們有機會參與動土典禮、地基開挖、上樑儀式等各階段實體活動。

這是建案基礎功，投入更多工具與希臘眾神角色。每年2. 5. 8. 11月，古建築藝術NFT持有者，可依道具NFT取得希臘眾神角色NFT。越多眾神角色，將在未來的施工和新建案，獲得意外的「眾神的祝福」。

逐層灌注水泥，樓層開始增加。為了慶祝，眾神將於每年3月與 9月空投「眾神的恩典」至勇士錢包。

為了宣揚建築美學，計畫推廣至新的建案，也歡迎持有眾神角色 NFT 的子民，帶著「眾神的祝福」，一同施工新的藝術建案。

為了感謝勇士們四年來的協助，眾神將於2026年Q4收回散落在子民手中的5款希臘古建築原始NFT，在眾神的看管下完美保存，在下一個建案再次展現建築之美。

動土
2023.01

第一次動起鋤頭挖土，象徵該建築物開始施工建造。

銷售
-

於建築物開始動工時即可展開預售，持有NFT可享有優先購買及購屋折扣。

上樑
-

建築物接近完工時，安裝屋頂最高之主樑，因樑與糧同音，象徵該戶居民能豐衣足食，因此上樑為建造禮儀中最重要儀式之一

發行方式
Multipurpose

ADMISSION TICKET

威富建設

威富建設擠身建設產業新銳，擁抱區塊鏈科技，全球首創發行不動產NFT。以豐富的營建背景，秉持最確實的施工品質，每一個環節都謹慎檢視，堅持每個步驟的細膩施作，並導入建築美學元素，營造出藝術品般的建築宅邸。

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CONSTRUCTION CASE

經典實例

Multipurpose template
2020
森美墅館
品三硯 CEOMETRIC
Multipurpose template
2018
台塑微造鎮
新街市
Multipurpose template
2014
人文雅舍
沐沁泉
Multipurpose template
2012
法式簡約
現代禪 MODERN ZEN

FIRST STAGE SALE

首波販售日

2022.09.17 12:00 ( GMT+8 )

ALLOWLIST

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