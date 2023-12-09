NEW OPTION
數位藝術與實體建築
的未來
我們深信 NFT 是實體與數位的美好相遇，提供公開透明的交易過程，也確保不可替代之唯一性。藉由導入美學元素將建築藝術化，讓人們能透過收藏建商聯名藝術卡，參與不動產營建過程，享美學、享收益、享保值、享參與！
總發行金額 (TWD)
總販售數量
平均分潤總額
威富建築藝術 NFT 四大賦能
藝術卡收藏
NFT 持有人皆可獲得，以現代美學重現經典古希臘建築之實體藝術卡。
眾神的恩典獎勵
為感謝共同推動建築藝術，總計將空投 NFT 發行價 24% ~ 36% 獎勵金予持有人。每6個月發放1次，以 USDC 發放，總計發放 6 次。
藝術保存權
NFT 持有人於專案結束後，可選擇以發行價賣回給發行方或繼續收藏。
眾神的祝福參與優惠
最高 100 萬購屋折扣、眾神角色NFT空投、動土儀式、開幕酒會活動參與等。
Tower - 風之塔
發行數量 : 75 幅 | 抽中機率 : 5 %
眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 24 %。
Dionysus - 戴歐尼修斯劇場
發行數量 : 225 幅 | 抽中機率 : 15 %
眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 27 %。
Delphi - 世界中心德爾菲
發行數量 : 900 幅 | 抽中機率 : 60 %
眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 30 %。
Meteora - 天空之城邁泰奧拉
發行數量 : 225 幅 | 抽中機率 : 15 %
眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 33 %。
Parthenon - 雅典帕德嫩神殿
發行數量 : 75 幅 | 抽中機率 : 5 %
眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 36 %。
Tower -
風之塔
發行數量 : 75 幅 | 抽中機率 : 5 %
眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 24 %。
Dionysus -
戴歐尼修斯劇場
發行數量 : 225 幅 | 抽中機率 : 15 %
眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 27 %。
Delphi -
世界中心德爾菲
發行數量 : 900 幅 | 抽中機率 : 60 %
眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 30 %。
Meteora -
天空之城邁泰奧拉
發行數量 : 225 幅 | 抽中機率 : 15 %
眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 33 %。
Parthenon -
雅典帕德嫩神殿
發行數量 : 75 幅 | 抽中機率 : 5 %
眾神的恩典：空投獎勵總金額為 NFT 發行價之 36 %。
三階段販售，越早購買，中獎機率越高
各階段販售NFT組成略有不同，越早購買，越有機會獲得「眾神的恩典較佳」之 NFT。
白名單 ( 名額 500 )
2022.9.17 12:00 - 2022.9.18 12:00
Tower 數量 : 25 5 %
Dionysus 數量 : 75 15 %
Delphi 數量 : 290 58 %
Meteora 數量 : 80 16 %
Parthenon 數量 : 30 6 %
預購 ( 名額 700 )
2022.9.20 12:00 - 2022.9.23 12:00
Tower 數量 : 35 5 %
Dionysus 數量 : 105 15 %
Delphi 數量 : 421 60.1 %
Meteora 數量 : 105 15 %
Parthenon 數量 : 34 4.9 %
公售 ( 名額 300 )
2022.10.01 12:00 - 2022.10.08 12:00
Tower 數量 : 15 5 %
Dionysus 數量 : 45 15 %
Delphi 數量 : 189 63 %
Meteora 數量 : 40 13.3 %
Parthenon 數量 : 11 3.7 %
依 NFT 發售的階段，將舉辦三次抽獎活動，越早批次買NFT者，可享較多次抽獎機會，未中獎者購屋亦可享有5萬等值家電。
抽獎獎項
- UR 購屋禮 - 100 萬現金折扣 3 名
- SSR 裝潢禮 - 50 萬等值裝潢費 3 名
- SR 家電大禮 - 10 萬等值家電 24 名
ROADMAP
計劃藍圖
輝煌的希臘建築，如今已變成斷垣殘壁。然而希臘眾神看到威富建設的設計巧思與建築美學後，決定在區塊鏈新世界將希臘建築藝術永久保存，並許諾守護威富建設建案「十二淳」，藉由4年的守護，提振世人對建築美學的重視！
威富建設即將動工，眾神起身號召子民加入！
眾神著手籌備WEB3世界的建築藝術計劃，以NFT創作並保存 5 款希臘古建築藝術，白名單募集500名勇士。
為了感謝獎勵首波參與者，在500枚NFT完售後，希臘幸運之神舉辦抽獎，為第一批勇士帶來「眾神的祝福」。
藝術計劃擴大，眾神需要召集更多勇士加入，預購及公售數量共1,000枚，幸運女神同樣就過去所有勇士舉行抽獎。
眾神空投子民更多施工道具，眾人分工建設。越積極投入施工的子民，可隨著建案拿到不同進度的工具NFT，未來可在建築計畫中扮演更多角色，得到希臘眾神的角色，也得到「眾神的祝福」
眾神為了讓子民學到威富建設的建築技法與美學，應用於希臘建築藝術。勇士們有機會參與動土典禮、地基開挖、上樑儀式等各階段實體活動。
這是建案基礎功，投入更多工具與希臘眾神角色。每年2. 5. 8. 11月，古建築藝術NFT持有者，可依道具NFT取得希臘眾神角色NFT。越多眾神角色，將在未來的施工和新建案，獲得意外的「眾神的祝福」。
逐層灌注水泥，樓層開始增加。為了慶祝，眾神將於每年3月與 9月空投「眾神的恩典」至勇士錢包。
為了宣揚建築美學，計畫推廣至新的建案，也歡迎持有眾神角色 NFT 的子民，帶著「眾神的祝福」，一同施工新的藝術建案。
為了感謝勇士們四年來的協助，眾神將於2026年Q4收回散落在子民手中的5款希臘古建築原始NFT，在眾神的看管下完美保存，在下一個建案再次展現建築之美。
動土
銷售
上樑
ADMISSION TICKET
威富建設
威富建設擠身建設產業新銳，擁抱區塊鏈科技，全球首創發行不動產NFT。以豐富的營建背景，秉持最確實的施工品質，每一個環節都謹慎檢視，堅持每個步驟的細膩施作，並導入建築美學元素，營造出藝術品般的建築宅邸。